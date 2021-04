O glamour da Saint Laurent para o inverno

Zoë

Foto: YSL 1 de 7 Zoe Kravitz Foto: YSL 2 de 7 Rosé Foto: YSL 3 de 7 Abbey Lee Foto: YSL 4 de 7 Charlotte Gainsbourg Foto: YSL 5 de 7 Anja Rubik Foto: YSL 6 de 7 Talia Ryder Foto: YSL 7 de 7 Hailey Bieber

Além do desfile, e para apresentar a coleção do inverno de 2021, a Yves Saint Laurent reinventou-se e convidou rostos comoIsabella Kravitz, Charlotte Gainsbourg, Talia Ryder ou Hailey Bieber para uma primeira fila invulgar.Anthony Vacarello apresentou uma coleção edgy e cool, da qual fazem parte mini-saias, coletes, casacos de corte direito e de pelo, em tons que vão do verde claro ao azul elétrico, sem esquecer os metalizados, favoritos do diretor criativo, e o glitter.