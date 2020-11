As tendências de 2021 para vestir já

Em Milão , quais foram as suas coleções favoritas?

A estreia da Miuccia Prada e Raf Simons para a primavera de 2021 foi verdadeiramente espantosa. Os casacos ‘clutch’, o logotipo triangular colocado proeminentemente nas peças ready-to-wear, os prints gráficos e os sapatos slingback de salto baixo – adorei tudo nesta coleção e penso que vai fazer muito sentido para os nossos clientes.

Qual foi o melhor conceito de apresentação?

A Prada foi a minha favorita, pessoalmente. Adorei o cenário e a experiência do resee [apresentação após o desfile que permite ver a coleção de perto] foi muito agradável – é quase como entrar numa instalação do [artista] Christo.

Quais as tendências que destaca?

Nós vimos muitas cores fortes e muita energia em Milão.

Os brincos com logótipo da Prada estão definitivamente à frente na corrida.

"o logotipo triangular colocado proeminentemente nas peças ready-to-wear, os prints gráficos e os sapatos slingback de salto baixo" Foto: Instagram de @prada











E as melhores apresentações em vídeo?

A Valentino e a Prada destacaram-se bastante.

Pode fazer-nos um apanhado geral da estação tendo em conta o que viu em Milão?

A Semana da Moda de Milão foi muito bem organizada mesmo neste tempo sem precedentes. Toda a gente respeita o distanciamento social e as regras de higiene, por isso senti-me bastante confortável a ir aos desfiles e showrooms. Acho que todas as marcas estão a fazer um ótimo trabalho na forma como trazem o sentido de positividade à nova estação com as suas coleções.

No geral, o que pensa das apresentações digitais e dos formatos de vídeo? Alguma sugestão para melhorar?

As apresentações digitais devem garantir que se vêm bem as peças de roupa, mesmo que tal seja principalmente para efeitos de inspiração. É sempre mais fácil se a apresentação tiver o ritmo de uma passerelle. Gostei muito do link de realidade virtual que a Prada fez para o resee, pois permite que se faça zoom nos detalhes.

O que acha de trabalhar com showrooms digitais?

Claro que é uma vantagem quando não se tem de viajar para cada compromisso, especialmente para o meio ambiente. A desvantagem é que não se pode tocar no produto e quando se trata de novas marcas com quem começámos a trabalhar isso é um desafio. Uma imagem é sempre mais perfeita do que a vida real. Para além do mais, os compromissos digitais demoram mais tempo que as reuniões presenciais.

"Os brincos com o logótipo da Prada foram dos meus favoritos" Foto: Instagram de @prada









Em Paris , quais foram as suas coleções favoritas e porquê?

A Loewe foi espantosa – adoro a forma como a coleção foi apresentada, o espetáculo projetado na parede envolveu a audiência e todos os looks eram lindos e dramáticos quando expostos num poster em tamanho real. Trouxe a emoção e envolvência de estar num desfile físico.

A Rick Owens foi futurística, mas muito no "agora". O designer refletiu perfeitamente os tempos em que vivemos na coleção, que foi apresentada de uma maneira tão elegante.





Qual a sua opinião geral sobre a Semana da Moda de Paris?

Infelizmente eu não estive em Paris esta estação, no entanto os espetáculos digitais foram executados muito bem. Os "timings" estavam perfeitos e as marcas produziram grandes obras digitais.

Uma peça obrigatória?

Estou apaixonada pelas carteiras oversize da Acne Studios e os sapatos da Valentino.

"Estou apaixonada pelas carteiras oversize da Acne Studios" Foto: Instagram de @acnestudios









Quais foram as grandes tendências?

Vimos muitas cores ousadas e brilhantes, no geral houve uma energia muito positiva em Paris. Destaque para as capas e detalhes nos ombros, bem como os sapatos rasos.

Qual foi o seu espetáculo digital favorito?

O filme digital da Marine Serre estava fantasticamente bem concebido e aumentou a fasquia para qualquer desfile em filme.