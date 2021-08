/

Doce indulgência

Num jogo de luz natural e traços arquitetónicos, um solar na vila de Tortosendo é o cenário da estética decadent chic do próximo outono/inverno, imaginada por Filipe Carriço. O stylist inspirou-se em Betty Catroux, musa e amiga de Yves Saint Laurent, pela altura da comemoração do aniversário do nascimento do designer, para criar este editorial místico e arrojado onde predomina o preto.