Saint Laurent é feminilidade e sex-appeal e nada como entrar 2021 a celebrar essa herança intemporal. Desta vez, o diretor criativo da marca, Anthony Vaccarello, aliou-se a outro grande nome da indústria criativa, o realizador Gaspar Noé para dar movimento à coleção de verão 2021, aqui vestida e interpretada por Charlotte Rampling.

O filme de oito minutos chama-se Summer of ‘21 e conta com a assinatura de Gaspar Noé, que anteriormente já havia colaborado com a marca no filme Lux Aeterna, apresentado em Cannes em 2019.

Em comunicado, a Casa afirma que a inspiração veio das primeiras boutiques Saint Laurent Rive Gauche dos anos 1960. Conte com bastante suspense, num cenário onde perigo e tensão, mas também com imagens de sonho e prazer, palavras que a marca quis que fixássemos.

A história começa com uma mulher a fugir de uma floresta obscura e a encontrar refúgio numa mansão de luz nebulosa em tons de vermelho. Encontramos Charlotte Rampling, qual sacerdotisa envolta em mistérioa. Ao fundo, toca o remix de I Fell Love de Donna Summer by SebastiAn, artista responsável pela banda sonora dos desfiles da maison francesa. Melhor mesmo é ver e ouvir por si.

Recorde-se que Vaccarello apresentou a coleção completa verão 2021 no início de dezembro, através de um filme de dez minutos no meio do deserto, onde as modelos desfilaram as suas mais recentes criações.