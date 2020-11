Já pensou em ser jornalista de moda?

A Pulp Fashion está de volta com o curso de Jornalismo de Moda, que será lecionado pela jornalista e diretora da Máxima, Rosário Mello e Castro, e que começa em janeiro de 2021.



Cartaz do curso de Jornalismo de Moda

Este curso, que cruza conhecimentos de jornalismo e de moda, é indicado para quem pretende saber mais sobre ambos os universos do ponto de vista do ensino. As aprendizagens passarão pela estruturação de textos jornalísticos, como notícias ou reportagens (nas plataformas print, online e redes sociais), elaboração de entrevistas, ou até por aprender como estar em ambiente de redação e experienciar como é a relação entre as revistas e as marcas/designers.

O curso completará a formação dos alunos com o acompanhamento de outros profissionais da área como a designer Alexandra Moura, o diretor de comunicação da Inditex, Pedro Vidigal, e Susana Chaves, ex-editora de Beleza da Vogue Portugal e autora do blogue Beauty Airlines.



Apesar de focada na moda, a Pulp Fashion é especializada em Styling e Consultoria de Imagem. Forma futuros profissionais nestas áreas desde 2010, através de cursos e workshops.

A formação vai decorrer em regime pós-laboral, às terças e quintas e tem um total de 54 horas. No final do curso, existe a possibilidade de estágio nas principais publicações de moda e lifestyle. A inscrição pode ser feita através do e-mail: geral@pulpfashion.pt