Quem são, afinal, as portuguese girls? Falámos com elas

Despedimo-nos de Jeanne Damas, Caroline de Maigret e até de Matilda Djerf. Foi com o estilo parisiense que entrámos nos anos 2020, vestidas de calças de ganga relaxadas, tops básicos e cobertas de tons neutros. A moda escandinava que nos influenciou nos últimos tempos foi beber às tendências francesas: as calças alargaram ainda mais, acrescentaram-se camadas com camisolas de malha e os intemporais ténis brancos. Com este adeus, damos as boas-vindas à new girl in town - a portuguese girl.

O termo é atribuído a Vicky Montanari, a criadora de conteúdo que deu início à tendência viral como a conhecemos nas redes sociais – aliás, chamou-lhe portuguese girlie, e o mundo adaptou o temo para portuguese girl. No vídeo original, publicado em meados de outubro no TikTok e que já conta com seis milhões de visualizações, diz ter-se inspirado nas publicações que ensinam a vestir como uma rapariga de Copenhaga. Embora não seja portuguesa, Vicky esclarece que vive em Lisboa há seis anos e este estilo é também o que a cidade a inspira a ter. Em entrevista à Máxima, a influenciadora diz que "Lisboa é super colorida, super soalheira, podes usar roupas mais leves o ano todo". Depois de já ter vivido em três países diferentes, a ítalo-brasileira mudou-se para a capital portuguesa "numa idade em que as pessoas formam muito o caráter, com 20 anos. Então acabei por formar a minha personalidade adulta muito em Lisboa. Quando és mais nova usas o que toda a gente usa porque és adolescente. Lisboa deu-me muito mais liberdade" para descobrir novas influências e estilos.

Vicky Montanari e o seu estilo reconhecível Foto: @vicmontanari

Afinal, o que é preciso para ser uma portuguese girl? Começa-se com calças funky: as interpretações da sugestão de Vicky incluem muitas cores, padrões como riscas, flores e xadrez. Já que as calças são cruciais, o top deixa de ser tão importante, é preciso apenas que não combine com a parte de baixo, seja por terem padrões diferentes ou cores inconciliáveis. Para a criadora de conteúdo, a essência do estilo português é conseguir "combinar as coisas erradas da maneira certa". Para calçado, sugere sapatos ditos "feios" [comumente conhecidos por ugly shoes], dando como exemplo sabrinas ou um par de ténis diferentes. Outras criadoras de conteúdo calçam mocassins coloridos e sapatos rasos com estampados ou metalizados. O único requisito para o casaco é que tenha "personalidade". Aceitam-se peças com cor, padrões que destoam ainda mais com o outfit já construído, sejam de crochet, acabadinhos de sair das mãos de uma avó muito dotada, blazers oversized ou sobretudos de cor sólida.

Inês e Vic Montanari, as it girls Foto: @inesisaias

Quanto a acessórios, Vicky quer ver algo a adornar o cabelo e propõe uma mola com flores, embora as interpretações fujam para molas básicas e scrunchies. É preciso ainda um colar que tende a dar nas vistas, com missangas grandes, pérolas ou a sobrepor vários fios, e uma carteira colorida. Para finalizar o look, a criadora de conteúdo sugere óculos de sol - o tempo lisboeta assim o pede.

Para além dos milhões de visualizações, a tendência tem sido replicada por centenas de fashionistas, tanto portuguesas quanto estrangeiras. Influenciadoras como Mafalda Patrício, Caetana Botelho Afonso e Inês Isaías também aderiram à trend, que, para Caetana, é uma oportunidade de fugir "do ‘típico branco e preto’ ou os padrões mais lisos; e apostamos em outfits mais divertidos e espontâneos". Já Inês vê na tendência um vestígio dos trajes tradicionais portugueses através dos "xadrezes, padrões, blusas trabalhadas, saias e vestidos." A influencer identifica na tradição algo de colorido e arrojado, nomeadamente "nos tapetes de arraiolos, os lenços dos namorados e as rendas de bilros." Também Mafalda Patrício vê a capital refletida na portuguese girl: "Lisboa é uma cidade de muita luz e temos os azulejos, prédios de várias cores, calçada com padrão, muitos jardins, portanto, talvez seja fácil identificar características da cidade no estilo proposto". Ainda assim, e como tudo o que faz sucesso na internet, a tendência não escapa à controvérsia: parecem ser muitas as portuguesas que não se sentem representadas por este estilo ousado. Nos comentários do vídeo de Vicky, pode ler-se: "Hoje descobri que não sou portuguesa", "O meu Portugal é diferente do dela" e até "aqui é só calça bege, top branco e All-Star branco".

Vicky esclarece que "não é o reflexo da população, nem no caso desta trend nem de nenhuma" outra que se refira a um país ou cidade. Pelo contrário, mostra o estilo "de um nicho. Dentro [do circulo] das pessoas com quem convivo muitas se vestem assim, estão numa transição para usar mais cores e mais padrões." Inês Isaías concorda que, apesar do nome atribuído à tendência, não representa a generalidade das portuguesas: "Deparo-me com vários estilos distintos e sinto que cada pessoa se expressa de uma forma muito pessoal." Embora não procure que todo o seu público partilhe das mesmas opiniões, Vicky confessa que "Portugal está a aparecer no cenário da moda de uma maneira mais relevante, o que é bom. Não precisas de te identificar, mas ver o teu país a ser falado por causa da moda é positivo." Caetana Botelho Afonso partilha do entusiasmo, já que "a moda portuguesa começa a mudar e a transformar-se e fico muito feliz por isso".

Caetana Botelho, uma das portuguese girl Foto: @caetanaba

Há quem apresente uma alternativa que considera ser mais fiel à moda de Portugal. Para a influenciadora Carolina Gomes de Menezes, a verdadeira portuguese girl gosta de looks mais básicos e neutros. Em vez de calças funky, opta por ganga ou calças de fato e uma parte de cima que "de facto combine", como uma camisa ou um top simples. Os sapatos não diferem muito da sugestão inicial de Vicky, mas com um aviso a não ignorar: a calçada portuguesa não é o piso mais confortável onde caminhar. Quanto ao casaco e aos acessórios, Carolina explica que normalmente se usam peças minimalistas e delicadas. O outfit é finalizado com uma carteira de cores neutras e um par de óculos de sol mais arriscados. Parece que, consoante esta proposta, é nas pequenas coisas que a portuguese girl corre riscos - ao contrário da ideia original, que é toda ela um exemplo da estética de audácia.

Mafalda Patrício e a mistura de padrões Foto: @mafaldapatricio

Ainda que a tendência rotulada por Vicky Montanari seja ressonante lá fora, a desconfiança de nativos deixa a questão: quem é a portuguese girl? Para Caetana, é alguém para quem "o medo de arriscar não existe", cujo estilo é "muito marcado por um mix de cores, texturas e padrões; e é isso que o torna tão especial e único". Já Mafalda identifica-se plenamente como a rapariga portuguesa: "é precisamente aquilo que eu sou. Cor, alegria, e, cada vez mais, arrojo e criatividade." Ousadia é a palavra de ordem nas ruas lisboetas, já que, para Inês Isaías, ser uma portuguese girl é gostar "de fazer combinações diferentes e criativas, acima de tudo comunicar o que somos nas peças que vestimos. A moda é isso, criarmos a nossa confiança, a forma de nos expressarmos sem falar, um super poder."