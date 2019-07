Os inspiradores cenários dos desfiles Chanel

Na antecipação de uma nova coleção Chanel a expectativa não limita às criações de moda que desfilarão na passerelle. Um convite para um desfile da maison francesa tornou-se, desde há alguns anos, um passaporte para uma experiência única. As coleções de Karl Lagerfeld, e agora também de Virginie Viard, desfilam em cenários que refletem e completam o tema e a inspiração de cada estação. A grandiosidade de uns cenários e a atenção ao detalhe de outros faz de cada apresentação muito mais do que um desfile, quase um happening, seja no Grand Palais em Paris ou em deslocações a outras cidades para a presentação de coleções Cruise e Métiers d’Art.



Numa viagem pelo universo Chanel, recordamos alguns dos cenários mais impactantes dos últimos anos.