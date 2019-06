'Karl for Ever’: a homenagem das estrelas ao eterno kaiser

Foi uma noite de homenagens e reconhecimento em honra de um dos maiores nomes da indústria da moda: o designer alemão, que desapareceu a 19 de fevereiro deste ano. O tributo Karl for Ever, organizado pela Chanel, a Fendi e a marca homónima do criador, encheu os salões do Grand Palais em Paris com 56 enormes fotografias do kaiser, dois pianos de criação exclusiva do próprio designer, para além dos 2500 convidados.

Nos grandes ecrãs, cerca de 60 personalidades como Anna Wintour, Nicolas Ghesquière e Maria Grazia Chiuri deram depoimentos acerca da trajetória de Lagerfeld, referindo o seu legado na moda, mas também a sua personalidade e qualidades pessoais – até a sua gata Choupette teve uma participação especial nos vídeos.

No palco, ouviu-se o cantor Pharell Williams e a atriz Tilda Swinton leu um trecho do Orlando de Virginia Woolf, considerado o favorito do criador de moda. A modelo Cara Delevingne recitou um poema de Colette e o pianista Lang Lang faz uma performance num dos pianos do kaiser.

A homenagem contou com personalidades de várias áreas, da moda às artes e à política.