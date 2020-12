Já há teaser para a coleção anual Métiers d’art da Chanel

Um dos acontecimentos mais aguardados do universo Chanel ocorre no último mês do ano, fora do calendário oficial de desfiles: trata-se da coleção ready-to-wear exclusiva da maison francesa, a Métiers d’art.

Imaginado por Virgine Viard, diretora artística de moda da Chanel, o cenário de desfile desta edição é o encantador Château de Chenonceau, uma morada imponente que fica em Vale de Loire, junto ao rio francês Loire. Até à apresentação oficial, que é a 3 de dezembro, podemos ter vislumbrar aquilo que será parte do evento.

Coleção Métiers d’art "Le Château des Dames" 2020/21 Foto: Juergen Teller

Para apresentar esta coleção através de um vídeo teaser, a Chanel colaborou com o prestigiado fotógrafo alemão Juergen Teller, que também captou uma série de fotografias para anunciar a "Le Château des Dames" 2020/21.



Coleção Métiers d’art "Le Château des Dames" 2020/21 Foto: Juergen Teller

Os jardins e interior do Château de Chenonceau, também conhecido como Château das Sete Damas, foram o palco das filmagens. Situado no Vale de Loire, em França, constitui uma obra-prima arquitetónica renascentista, um lugar de exceção para uma coleção excepcional.

Coleção Métiers d’art "Le Château des Dames" 2020/21 Foto: Juergen Teller

Recorde-se que a Métiers d’art da Chanel foi lançada pela primeira vez em 2002 para homenagear o savoir-fair da moda francesa. Um tributo iniciado pela própria Coco Chanel aos melhores artesãos do país. Atualmente é missão da maison francesa "proteger, sustentar e desenvolver estas empresas, de forma a apoiar a sua capacidade de inovação e reconhecimento global", como se pode ler em comunicado oficial.