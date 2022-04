Ere Lisbon, há uma nova marca de joias portuguesa (e é unissexo)

Ere Lisbon nasce às mãos de Constança Firmino, criadora de conteúdo e relações publicas que decidiu lançar a sua própria marca de joias com o propósito de responder à falta de peças unissexo no mercado.

A fundadora acredita que a partilha é um dos pilares para viver uma vida mais sustentável, por isso criou uma marca onde as peças podem ser usadas por todos. "Não queremos que o consumidor compre a coleção inteira, mas sim que encontre peças que possa usar todos os dias e partilhar com alguém especial, com o seu parceiro/a, melhor amigo ou membro da família", afirma Constança Firmino.

Campanha Room 1007 Foto: Elisabeth Teixeira

A primeira campanha da marca, "Room 1007" , em parceria com a fotografa e designer de moda Elisabeth Teixeira, promete levar-nos em viagem para um mundo onde o espaço não acompanhou o tempo (timeless). As joias cruzam os gostos pelos neutros e pelos clássicos da fotógrafa com a inspiração nos anos 60, década adorada por Constança Firmino (e, por isso, foram fotografadas num hotel desta década). Estes opostos convergem para mostrar o melhor desta coleção joalharia unissexo, já disponível no site da marca. Os preços variam entre os €30 e os €70.

