ModaLisboa celebra 60ª edição com CORE

A 60ª edição da ModaLisboa regressa à Lisboa Social Mitra - área de Inovação Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - com o tema CORE e promete trazer muita cor e alma a esta que é a celebração da Moda na capital portuguesa. Esta edição conta com três dias de apresentações de desfiles e eventos relacionados com o certame, como as Fast Talks, que assinalam a abertura do evento, que acontecerão no dia 9 de março com temas ligados à sustentabilidade e à educação, no qual participarão Anastasia Bilous (Elle Ucrânia), João Esteves (da Diverge), João Meneses (BCSD Portugal) que se juntam a vários designers desta edição Ana Duarte e Constança Entrudo.



Entre os designers que apresentarão as suas novas coleções, esperam-se nomes como Gonçalo Peixoto, Luís Carvalho, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves, Constança Entrudo x Ema Gaspar e Call Me Gorgeous by Luís Borges, mas também Behén, marca de sucesso internacional que veste desde Ana Moura a Rosalía.

Nos novos talentos, SANGUE NOVO by Seaside irá inaugurar os desfiles desta edição e contará com nomes como Çal Pfungst, Darya Fesenko, Inês Barreto, Molly98 e Niuka Oliveira: no final, como habitualmente, serão eleitos os vencedores do concurso que decorre em simultâneo.



Em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, esta edição da ModaLisboa irá decorrer nos dias 9, 10, 11 e 12 de março.