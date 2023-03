Joana Vasconcelos desenha peça gigante para desfile Dior. Mas o que era?

No âmbito da apresentação da coleção de outono-inverno 2023/24 da marca, e durante a Semana da Moda de Paris, a obra da artista portuguesa foi pensada ao detalhe para ser a protagonista do desfile e enaltecer os looks da maison. A peça, que se chama Valkyrie Miss Dior, foi feita 100% à mão com 20 tecidos da coleção Dior, na sequência de um convite feito por, diretora criativa da marca.Com uma dimensão megalómana e a fazer lembrar um cenário intergaláctico - até pelas cores: azuis, vermelhas e brancas - Valkyrie Miss Dior foi trabalhada até ao mínimo detalhe.A colaboração entre Joana Vasconcelos e a marca francesa remonta já a 2013, quando esta usou 1.650 frascos de perfume Dior para criar um laço gigante. Mais tarde, em 2019, iluminou uma carteira Lady Dior para fazer o efeito do bater do coração, a propósito da quarta edição de Lady Dior Art, um evento dedicado às artes. O savoir-faire, as artes manuais, a Moda e as questões de género sempre marcaram o percurso da artista, como comprova A Noiva, o lustre de cinco metros feito com tampões higiénicos (2005) ou o sapato gigante feito de tachos e panelas, apresentado em 2010.