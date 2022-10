ModaLisboa OASIS: Inovação, criatividade e futuro

A 59ª edição da ModaLisboa arranca com um tema que traz bonança e calmaria, depois de um tempo de incerteza e insegurança que durou dois anos. É tempo de celebrar e encontrar novas formas criativas, inovar e ir mais além. Oásis -um sítio paraíso - significa isso mesmo, e dá o mote à edição deste ano. Com uma estreia absoluta na localização - decorre no Lisboa Social Mitra - esta edição traz uma programação dedicada à Arte, sustentabilidade e inovação.



Entre os vários designers, esperam-se os desfiles de nomes como Luís Carvalho, Kolovrat, Luís Buchinho, Carolina Machado, João Magalhães ou Valentim Quaresma. Namalimba Coelho modera as conversas no âmbito das Fast Talks, seguidas de um cocktail com o tema "Beleza não tem idade", promovido em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Na Workstation são exibidas as exposições fotográficas de Georgina Abreu, Joana Mairos e Tiago Pestana, e os projetos de vídeo de Leonor Bettencourt Loureiro e Márcia Simões.

A 59ª edição da ModaLisboa, coorganizada com a Câmara Municipal de Lisboa, começa dia 6 e acaba dia 9, no Lisboa Social Mitra, área de Inovação Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Pode assistir aos desfiles em direto, aqui.