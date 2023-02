Berlinale. Símbolos escondidos no vestido de Kristen Stewart

A 73ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim elegeu Kristen Stewart, de 32 anos, para Presidente. A atriz irá, assim, avaliar quase duas dezenas de filmes ao longo de duas semanas, sem estar sob as luzes dos holofotes e dos paparazzi, na passadeira vermelha. Será uma espécie de diplomata e avaliadora dos filmes que passarão por esta edição da Berlinale, depois de já ter sido júri do festival em 2018 (quando Cate Blanchett foi Presidente). Em entrevista à Chanel, marca da qual é embaixadora, revelou que lhe agrada não "ter a pressão adicional de promover um filme" e que para si, este desafio é "um paraíso".

O look completo de Kirsten Stewart, Presidente desta edição. Foto: Getty Images

"Mal posso esperar para ser um humano diferente no final destas duas semanas, depois destes 19 filmes, depois de inúmeras conversas. E por colher novos conhecimentos e novas perspectivas de colegas artistas que têm um imenso respeito por mim", diz.

Como Presidente desta edição do Berlinale, Kristen acha que a sua função "é mediar e aprender. Para mitigar preconceitos (…) Penso que o principal papel que assumo aqui é o de fazer com que todos se sintam ouvidos e vistos (…) Poderei odiar um filme e considerá-lo uma obra de extraordinária realização. Pode-se amar algo que se sentimos ser impotente em relação ao seu maior efeito sobre o mundo. O nosso trabalho é desfrutar das experiências muito diferentes uns dos outros nesta vida e ver como eles fazem ricochete nas obras de arte que nos são apresentadas como um todo."

Detalhes do vestido. Foto: Chanel

Stewart prepara-se para apresentar A Cronologia da Água, a sua estreia na realização. "Tenho estado a preparar-me para o meu papel de realizadora desde que me lembro", diz. "Bom ou mau, acredito que reflectirá a verdade de um momento da minha vida."

O símbolo do veado no vestido simboliza a liberdade e tranquilidade para mim, auto-controlo”, explica. Foto: Getty Images

A atriz escolheu um vestido Chanel para a abertura do festival. "Escolhi o look para a noite de abertura com base no instinto. Sinto-me leve nele. E presente. Penso que tem a quantidade perfeita de estrutura. O símbolo do veado no vestido simboliza a liberdade e tranquilidade para mim, auto-controlo", explica.