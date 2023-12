As alpercatas feitas à mão que as espanholas adoram chegam a Lisboa

É da relação de Marta e Patrícia (fundadoras da marca) com Itália, em especial Veneza e Florença, que nasce a Sveti Stefan. Desde a clássica veneziana até modelos únicos e exclusivos que se tornaram uma imagem de marca, como as Double Lace, os Loafers, a Balerinas ou os Mules, as cores são quase sempre garridas – vão do negro ao rosa fúcsia, em terciopelo ou em tecido suave, e a sola é almofadada, o que lhes dá um conforto extremo. Cada par é, claro, feito à mão, por uma equipa de artesãos em Espanha (os preços vão dos €88 aos €220).

O modelo Double Lace. Foto: DR

Tudo começou quando Marta se mudou para Milão para fazer um Mestrado em Marketing e Gestão Internacional, tendo-se encantado pela elegância e simplicidade das friulanas venezianas. Tentou incorporar essa essência na Sveti Stefan, conseguindo também manter a sua intemporalidade e beleza.

O modelo de Loafers. Foto: DR

Já Patrícia, licenciada em administração e gestão de empresas, baseou-se na ilha de Sveti Stefan (San Esteban, que serviu de fortaleza durante a guerra turco-veneziana em 1442) para o nome da marca. Atualmente, é um grande hotel de luxo frequentado por celebridades de todo o mundo. A ideia foi colar o glamour do destino aos das alpercatas: em 2020, nascia a nova marca.

A grande novidade, e que está à venda na loja da Type Swimwear, em Lisboa, é a linha ready-to-wear. Inspirada no estilo inglês e no charme vintage, que aqui se entrelaçam, e trabalhando com lãs macias, algodões quentes e texturas que evocam a atmosfera acolhedora da estação, surgem camisas assimétricas, calças com fechos atrás e camisolas que conjugam sempre duas cores. As peças são feitas para durar, por isso usam-se materiais nobres como lã de merino, caxemira e 100% algodão. Os preços variam entre os €156 e os €220, e os tons privilegiados são o bege, o cinzento, o branco, o vermelho ou o verde, e as peças complementam-se entre si.

À venda na pop-up store, na loja da Type Swimwear. Foto: DR

A Sveti Stefan lançou recentemente uma coleção de roupa. Foto: DR

A Sveti Stefan, que também aproveitou para lançar uma linha de meias, tem como parceira em Portugal a influencer Inês Eugénio de Almeida, que conheceu uma das fundadoras através das redes sociais. "A Marta convidou-me a ir a Madrid, conhecê-la e à marca, e ficámos logo amigas, foi uma sintonia imediata! Desde aí que uso os sapatos da Sveti Stefan, sou apaixonada pela marca, e por trazê-la para Portugal."