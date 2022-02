Dior revela coleção inédita com padrão da casa

Seja porque faz lembrar alguns dos padrões mais usados pelas parisienses ou porque o duo preto e branco estará para sempre associado à elegância, o padrão pied-de-poule conquista-nos com facilidade.



Embora ele esteja ligado à génese da Dior, pela primeira vez a coleção Privée Christian Dior e Dior Makeup será adornada por este padrão geométrico e icónico, o que vem reforçar a elegância de uma marca que sempre honrou as suas tradições. Para homenagear aquele que foi o primeiro desfile de Christian Dior, precisamente chamado de New Look, a coleção leva também este nome, sendo que esta edição limitada está disponível até março de 2022.

Coleção New Look, da Dior, com padrão pied-de-poule. Foto: DR

Com esta edição especial, a Dior recorda-nos a sua herança visual e a sua história na coleção Privée de fragrâncias, e na linha exclusiva de Makeup criada por Peter Philips, diretor criativo e de imagem da Dior Makeup. A primeira está disponível no luxuoso corner da marca no El Corte Inglès, em Lisboa. É lá que encontramos Daniel Figueiró, diretor de fragrâncias da Dior, e Sylvie Durcudoy, diretora de PR ibérica, que nos apresentam esta coleção inédita. De produtos para a casa a travel sprays, aos clássicos perfumes da exclusiva coleção Privée, entrar neste corner é como entrar num mundo encantado para fãs da "alta-costura" aplicada à Beleza.

Coleção New Look, da Dior, com padrão pied-de-poule. Foto: DR

Sylvie Durcudoy começa por recordar que "o estilo New Look foi lançado quando Christian Dior apresentou o seu primeiro desfile em fevereiro de 1947, e quando uma editora da Harper's Baazar eternizou o momento ao dizer: 'Oh meu deus, isto é uma revolução, é um novo look!'. Essa frase ficou, e a tendência venceu gerações e décadas". (Por exemplo, os casacos lançados nesse desfile ficaram conhecidos como os casacos New Look). "Esse desfile foi emblemático, marcou a história da Moda, e todos os anos os criativos da marca se inspiram novamente nele. É como uma homenagem."

Coleção New Look, da Dior: perfume Gris Dior, um dos bestsellers. Foto: DR