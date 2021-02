O feminismo segundo a Dior

Maria Grazia Chiuri, diretora criativa da Dior Foto: Getty Images

A partir do momento em que chegou à Dior , no verão de 2016,deixou bem claro que a sua visão criativa passaria por mudar alguns dos códigos da maison e celebrar as mulheres e o feminismo, sobretudo através do dito female gaze, Essa intenção concretizou-se logo no seu primeiro desfile, ao decidir imprimir a frase, título do livro de Chimamanda Ngozi Adichie , numa t-shirt statement. A mensagem correu mundo e foi além da moda.Agora, com o livro, a designer italiana segue essas mesmas premissas com uma antologia visual que celebra trinta e três mulheres fotógrafas, entre elas Brigitte Niedermair, Sarah Moon, Bettina Rheims, Lean Lui, Maya Goded, Julia Hetta e Janette Beckman. São dezenas de imagens que espelham a importância dos direitos das mulheres, preocupação que atravessa o trabalho de, das coleções em si às personalidades com quem escolhe trabalhar. "Através desta paixão, ela renova o seu ardente apoio às artistas femininas que fazem as nossas perceções evoluir, utilizando o seu talento para captar a essência de estilo da Casa e criar composições fascinantes, cada uma delas um reflexo singular de uma interpretação do feminino, plural" lê-se, no comunicado oficial da casa francesa sobre o lançamento deste livro. No fundo, explora o poder e o olhar crítico (e aguçado) feminino, o chamado female gaze que marca bem a sua forma de expressão e criatividade.Her Dior: A Nova Voz de Maria Grazia Chiuri, com texto de Maria Luisa Frisa publicado pela Rizzoli (€85) chega no Dia Internacional da Mulher, que se celebra a 8 de março.