Monica Bellucci e Tim Burton apaixonaram-se e estão juntos

O realizador americano Tim Burton, de 64 anos, e a atriz italiana Monica Bellucci, de 58, são oficialmente namorados. A capa da revista francesa Paris Match mostra o duo de mãos dadas, a passear à noite, uma fotografia captada por paparazzi.

Uma das aparições públicas das duas estrelas foi em 2006, durante o Festival de Cinema de Cannes, mas nessa altura estavam ambos noutros relacionamentos e não parecia existir relação entre si. Agora, a Paris Match garante que o "amor à primeira vista" terá ocorrido durante um encontro na França, em outubro passado, por ocasião do Lumière Film Festival, em Lyon. O realizador americano recebeu um prémio das mãos de Monica Bellucci.

Monica Belluci e Tim Burton em outubro de 2022, em Lyon. Foto: Getty Images

Nessa noite e na aceitação do prémio, Tim Burton fez um discurso comovente."Em toda a minha vida, nunca senti tanto amor como aqui. Onde tudo é só alegria e amor pelos filmes. Eu nunca vou esquecer esta noite. Obrigado do fundo do meu coração" declarou, em palco.