BlueBird reabre loja em Braga com novo conceito

Alerta apaixonados por joias e relógios: a loja BlueBird no Braga Parque reabriu mais luxuosa e luminosa que nunca. Todas as características desta loja tornam cada visita num momento especial. Como? A loja foi idealizada com um design simples e requintado , tem detalhes em cortiça e a imitar cómodas de quarto, onde se alojam as mais de 3500 peças que estão à venda em exclusivo na BlueBird. Além da experiência de compra, os novos serviços disponíveis são a furação de orelhas e a limpeza de jo ias .

Belas e pensadas para durar, as novas joias em ouro e diamantes que fazem parte das novas coleções, são as estrelas da loja.

BlueBird Foto: BlueBird

Em particular, as novas coleções de anéis Special Moments (ouro 18K e diamantes ou topázios, com possibilidade de personalizar cor do ouro e pedras) e de alianças de casamento (ouro 19,2K com possibilidade de personalizar a cor do ouro e diamantes) chegam agora às lojas, além de se venderem na plataforma online.



A cadeia de retalho especializada em Relojoaria e Joalharia opera desde 1999 e representa mais de 50 marcas diferentes. Desde Tashi, One, Sector, Pulsar, Seiko, Gant, DKNY, Michael Kors, Tous, entre outras. Além do Braga Parque, a BlueBird conta com 14 lojas no mercado nacional, de norte a sul do país.