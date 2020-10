O calçado de Luís Onofre que queremos usar já

O Portugal Fashion decorreu no Porto entre os dias 15 e 17 de outubro, e foi precisamente no último dia que Luís Onofre e outros designers fecharam o evento.

Mesmo durante esta realidade atípica, este foi um dos desfiles se realizou sem o suporte digital, na Alfândega do Porto.A coleção apresentada traz-nos uma proposta criativa de calçado arejado e preparado para as estações mais quentes do próximo ano, marcada pela elegância e pelo casual, bem como pelo predomínio dos tons neutros com o uso de algumas cores mais fortes para acompanhar o calor da estação.

A marca Luís Onofre, criada em 1999, dedica-se às coleções de calçado e acessórios de luxo. Esta conquistou desde cedo os mercados internacionais tais como Espanha, França, Itália, Holanda, Rússia, EUA, China, América do Sul, entre outros.

Para além de Luís Onofre, este último dia do Portugal Fashion contou com Marques’Almeida, Alexandra Moura, Júlio Torcato, Hugo Costa, Concreto, Bloom Contest, Shoes+Bags e Alves/Gonçalves.



Veja abaixo a nova coleção de Luís Onofre.