Estas sapatilhas arrasam o mundo da moda

Qualquer pessoa tem um par de sapatilhas preferidas: as que servem para qualquer ocasião, seja nas saídas de casa inesperadas, seja nas situações mais formais, mas ainda assim "informais", que pedem um look, acima de tudo, confortável.

Há quem se fique apenas por um par ultraconfiável no guarda-roupa, no qual depositam todas as suas forças e que em situação alguma lhes falha. Há também quem defenda que quantas mais, melhor, para uma coleção para se ter bem à vista. No matter what, a Skechers tem um modelo para si – e muitos deles até podem até ser lavados na máquina, permanecendo como novos durante mais tempo.

D’Lites, uma tendência que veio para ficar

Não é uma "novidade" porque, a bem da verdade, não corresponde a uma nova versão. O que não significa que não mereça o primeiro lugar desta lista com todo o esplendor! Este estatuto prova o quão intemporal este modelo da Skechers se tornou. Lançadas originalmente em 1999, as Skechers D’Lites voltaram em força, 20 anos depois, com novas propostas irreverentes, para um dos maiores comebacks da história da moda.

A tendência chunky marcou o regresso da moda ao mundo cool dos anos 90 e converteu-se num clássico de todos os looks. Dos outfits dotados de alguma formalidade aos looks mais relaxados, as Skechers D’Lites provam a facilidade de se adaptar as sapatilhas chunky a tudo e a qualquer ocasião. Entre as novidades de 2021, há novas conjugações de cores que se juntam aos já icónicos modelos a preto e branco.



A linha Skechers D’Lites fez dos chunky shoes da marca uma das maiores tendências dos últimos anos, invadindo as redes sociais nos pés dos influencers mundiais. And guess what? The trend is not dead!

UNO, uma cor para cada dia, mood e estilo

Podemos dizer que umas sapatilhas brancas são (praticamente) ponto obrigatório em qualquer guarda-roupa. Contudo, as cores alegres não lhes ficam nada atrás! Versáteis, diferentes e surpreendentes, ainda ganham uns quantos pontos a favor se pensarmos que são as cores a marcar o passo da moda nesta temporada de primavera-verão 2021! Portanto, nada melhor do que usar e abusar dos tons mais arrojados pelos pés.

As Skechers UNO são o aliado perfeito para reforçar qualquer look mais sóbrio e minimalista, para fugir da monotonia e para elevar todos os outfitsao máximo potencial. São também uma aposta segura graças ao ar cool que, ainda assim, não deixa para trás a essência de uma sapatilha mais clássica. São perfeitas para criar looks diferentes, especiais e carregados de estilo e comodidade!



Com modelos em blocos de cor, as Skechers UNO são arrojadas, com statement e muito cool. São ideais para quem procura um modelo repleto de estilo, mas que não seja tão chunky. A nossa previsão: uma das maiores tendências da marca para 2021!

Arch Fit, um conforto fashionable

A partir do momento em que as calça garantimos que, literalmente, não as tira mais do pé. São para além de cómodas! E como se isso não bastasse ainda "abraçam" a moda: as Skechers Arch Fit fornecem um apoio total do pé e do arco do pé ao longo do dia, mas não descuram o estilo.

Vinte anos de dados e mais de 120 mil scans de pés permitiram à Skechers criar uma palmilha certificada por podólogos e que distribui suporte por todo o arco do pé, independentemente do tipo! Este modelo é o exemplo perfeito de como uma sapatilha cómoda pode, facilmente, ser adaptada a looks do quotidiano, unindo o conforto máximo à moda.



São uma das maiores inovações da Skechers no que diz respeito ao calçado para caminhar. Extremamente cómodas, as Skechers Arch Fit são ainda facilmente adaptáveis a visuais do dia a dia, graças ao design bonito e elegante – a escolha perfeita para quem procura um calçado com elevado nível de conforto, certificado, e ainda assim fashionable para usar no dia a dia.