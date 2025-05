/

Fotogaleria. Os looks do ano no Festival de Cinema de Cannes 2025

O glamour de Cannes está oficialmente no ar. Irina Shayk, Zoe Saldaña e Bella Hadid são algumas das personalidades que já pisaram o tapete vermelho de um dos eventos mais esperados do ano. Veja aqui os looks mais marcantes da gala que começou no passado dia 13 e continua até 24 de maio.