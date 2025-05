Estas são as marcas portuguesas de swimwear mais cool para o verão de 2025

Com a chegada do verão de 2025, as marcas portuguesas de fatos de banho trazem coleções cheias de alma, autenticidade e uma clara aposta na individualidade. A nova estação não é só sobre fatos de banho - é sobre histórias, memórias e a liberdade de sermos quem somos, à beira-mar ou na azáfama da cidade. Das silhuetas clássicas aos padrões arrojados, das texturas recicladas às narrativas emocionais, este verão promete mais do que nunca.

Conscious the Label

A coleção “As Origens” da Conscious é um convite ao reencontro com o que é simples e puro. Inspirada pela tranquilidade do mar e pela espontaneidade da natureza, a marca regressa à essência com riscas neutras, tons crus e pretos, e tecidos reciclados. O design é minimalista, mas sofisticado - pensado para bronzear, mergulhar e viver. As peças, todas produzidas em Portugal, são uma ode à intemporalidade e ao compromisso ambiental da marca, que transforma resíduos plásticos dos oceanos em swimwear ético e sustentável.

Conscious the label Foto: @Consciousthelaber

AEKAI Apparel

Já a AEKAI mergulha na história com a cápsula “1946”, uma homenagem ao nascimento do bikini. A marca revisita o clássico com uma abordagem geométrica e contemporânea às icónicas riscas Breton, oferecendo uma proposta artesanal e limitada que prima pela originalidade. Pequena em escala, mas grande em identidade, a AEKAI aposta na produção ética e na criação de peças que evocam confiança e poder feminino.

AEKAI Apparel Foto: @Aekai

Latitid

A Latitid continua a viagem pela coleção “Fast Lane” com uma paragem inesperada: Honey I'm Home. Com claras influências da estética nostálgica dos diners americanos e motéis de estrada, este segundo drop explora o lado mais leve e descontraído do western. Mais do que swimwear, a proposta foca-se em peças de roupa com silhuetas soltas e tecidos fluídos que se adaptam do dia à noite, da areia à cidade. Cores vivas, estampados ousados - como o de mergulhadoras vintage - e texturas irreverentes compõem uma coleção que transforma o presente num lugar onde se vive com confiança e prazer.

Latitid Foto: @Latitid

38 Graus

Na coleção Playground, a marca 38 Graus capta a essência mais crua e espontânea do verão: pele salgada, risos ao pôr do sol, e beijos sem promessas. Os biquínis celebram todos os corpos, com padrões vivos, cortes sensuais e texturas que se destacam. Criada em 2017, esta marca portuguesa continua fiel ao propósito: inspirar mulheres a viverem o verão sem filtros, com orgulho e liberdade total sobre o seu corpo e as suas marcas.

38Graus Foto: @38Graus

Paparina

A proposta da Paparina tem nome e sentimento: Nostalgia - crescer junto à água. A coleção é um mergulho pessoal nas memórias da infância, nos encontros antigos e nas ligações com a água. Com estampados originais - como peixes koi, caranguejos divertidos ou azulejos de piscina - a marca junta o lado emocional à criatividade lúdica. Tudo é pensado ao detalhe, desde o tecido mais suave ao simbolismo de cada padrão, numa ode à infância, ao mar e à inspiração que nasce daquilo que nos é mais íntimo.

Paparina Foto: @Paparina

Cantê

Já conhecida pela sofisticação e espírito livre, a marca portuguesa propõe uma viagem interior com a coleção SS25. Dividida em três momentos - aventura, introspeção e empoderamento - a marca explora a essência da mulher em diferentes fases do verão. As peças, inspiradas nas décadas de 80 e 90, destacam-se pelos cortes simples e elegantes, como também por uma vasta oferta de fittings que celebra todos os corpos. A coleção “Basics” reforça essa liberdade de escolha, permitindo a cada mulher montar o seu conjunto ideal com máxima personalização.