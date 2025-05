Britney ou Blake Lively, quem vestiu melhor? 17 famosas que "copiaram" looks icónicos de outras estrelas

3 de 17 / Olivia Rodrigo com uma peça Versace vintage nos Grammys de 2024 e Linda Evangelista com o mesmo vestido, em 1995.

8 de 17 / Halsey com um modelo desenhado por Gianni Versace para Elizabeth Hurley, nos MTV Video Music Awards de 2024. Elizabeth Hurley com o mesmo vestido em 1996.

10 de 17 / Jenna Ortega com uma peça Christian Dior de 2000 na estreia de "Hurry Up Tomorrow", em 2025. Sarah Jessica Parker veste a peça durante um episódio de "O Sexo e a Cidade" e, mais tarde, nas rodagens do filme "O Sexo e a Cidade 2".

11 de 17 / Anne Hathaway na Met Gala de 2023, com um vestido inspirado no mesmo da Versace que Elizabeth Hurley usou para a estreia de "Quatro Casamentos e um Funeral", em 1994.

12 de 17 / Chappell Roan com um modelo Jean Paul Gaultier nos Grammys de 2025. A modelo Mariacarla Boscono desfilou com a mesma peça na Semana de Alta Costura de Paris, em 2003.