A red carpet de Cannes tem novas restrições. Dizemos adeus ao naked dress com esta galeria

A 78ª edição do Festival de Cinema de Cannes começou esta terça-feira, 13 de maio, com um novo regulamento que visa mudar a aparência do tapete vermelho — e que está a gerar controvérsia. Ao longo dos anos, a tendência dos naked dresses foi uma estética de vestimenta popular entre as celebridades que pisavam o tapete vermelho. No entanto, de acordo com uma nota divulgada pela organização, este ano estão proibidos os vestidos transparentes e a nudez explícita, tanto na red carpet como em qualquer outra área do evento, a par das roupas volumosas que possam dificultar a passagem no tapete vermelho.

A nota de esclarecimento afirmava que "A intenção não é regular a moda, mas manter um padrão de apresentação de acordo com a lei francesa e a identidade do festival." O novo dress code pede vestidos longos e smokings formais, bem como sapatos ou sandálias com ou sem salto, deixando de fora as sapatilhas e os visuais mais ousados. Estaremos perante um olhar conservador da indústria cinematográfica ou apenas a ajustar limites para preservar o tom informal do evento?

Na galeria abaixo, a Máxima recorda os melhores naked dresses que pisaram o tapete vermelho de Cannes de 1997 até 2024, com nomes como Bella Hadid, Irina Shayk e Cameron Diaz.