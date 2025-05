Levi’s x Sacai. Uma reinvenção visionária do denim clássico

A Levi’s, símbolo incontornável da cultura denim, une forças com marca de Moda japonesa Sacai para lançar uma coleção colaborativa que funde tradição e inovação com uma elegância singular. Sob a direção criativa de Chitose Abe, esta colaboração é muito mais do que uma simples junção de nomes prestigiados - é uma reinterpretação ousada e inteligente das silhuetas mais emblemáticas da Levi’s, reinventadas com a assinatura conceptual e híbrida que caracteriza o universo da Sacai.

Foto: @LEVI´S

A coleção Levi’s x Sacai celebra a herança do denim ao mesmo tempo que a transforma radicalmente. A base do trabalho é reconhecível: os modelos Type I, II e III da Levi’s - autênticos pilares do vestuário em ganga - são decompostos e reconfigurados por Chitose Abe com um olhar arquitetónico e uma atenção obsessiva ao detalhe. O resultado é um conjunto de peças que respeitam o passado, mas apontam decididamente para o futuro.

Entre os destaques femininos, a Levi’s x Sacai Denim Jacket funde os designs Type II e III na frente e introduz uma parte de trás inspirada no Type I, mantendo a clássica barra de ajuste. A silhueta ligeiramente em linha A e os acabamentos interiores minuciosos conferem-lhe uma estrutura quase escultórica, disponível em tons de índigo e azul.

Foto: @LEVI´S

Já o Denim x Matelassé Twill Jacket, incorpora o tecido acolchoado característico da Sacai, contrastando com o exterior em ganga. Por fim, o Jumpsuit, com alças camisole e pernas flare, apresenta uma fusão harmoniosa entre funcionalidade e feminilidade, com um design que joga com volumes, texturas e leveza.

A coleção apresenta ainda peças masculinas e unissexo que ampliam o alcance e atualizam o conceito de denim utilitário. As Levi’s x Sacai Denim Pants surgem como uma interpretação moderna dos baggy jeans, com cintura média e uma estrutura inovadora de sete bolsos - incluindo bolsos de debrum que quebram com a tradição. O cinto reversível, com denim de um lado e gorgorão do outro, é um detalhe que reforça a natureza versátil da coleção.

Foto: @LEVI´S

A campanha visual que acompanha o lançamento mergulha no espírito rebelde e melancólico de James Dean, inspiração declarada para as coleções primavera-verão 2025 da Sacai. Com direção fotográfica de Craig McDean e styling de Karl Templer, as imagens protagonizadas por Chase Sui Wonders e Chandler Frye captam a essência livre, introspectiva e disruptiva da coleção - um reflexo perfeito da sinergia criativa entre Levi’s® e Sacai.

A estreia da coleção será marcada por pop-ups exclusivas: na Selfridges de Londres a 26 de maio, na Landmark de Hong Kong a 27 de maio, e posteriormente com lançamento global a 28 de maio, disponível no site, app e em lojas selecionadas da Levi’s e da Sacai.