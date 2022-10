Especial regresso ao escritório. 4 looks para vestir o outono

Casaco em pele, €2600, Loewe; T-shirt Sac Rond em algodão, €170, Jacquemus; Saia em crepe de seda, €230, Diogo Miranda; Sandálias em algodão, €69,99, Mango; Anel Pandora Me em prata 925 com cristais, €35, Pandora

2 de 4 Casaco em pele, €2600, Loewe; T-shirt Sac Rond em algodão, €170, Jacquemus; Saia em crepe de seda, €230, Diogo Miranda; Sandálias em algodão, €69,99, Mango; Anel Pandora Me em prata 925 com cristais, €35, Pandora

Vestido em modal, €200, Gant; Carteira Épure bucket em pele, €420, Longchamp; Relógio Smalltime em metal, €110, One; Bailarinas em pele, €1022, Proenza Schouler em Farfetch.com

3 de 4 Vestido em modal, €200, Gant; Carteira Épure bucket em pele, €420, Longchamp; Relógio Smalltime em metal, €110, One; Bailarinas em pele, €1022, Proenza Schouler em Farfetch.com