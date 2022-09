15 tendências que inspiram a nova estação

1. ALFAITARIA

O eterno jogo entre o masculino e feminino volta a dar cartas neste Outono/inverno. Cortes clássicos revelam-se ousados, vestem coordenados inusitados, e elevam a elegância a um nível, onde a atitude é fundamental.

2. COR

Do verão transita a cor que não deixou ninguém indiferente. Valentino reforçou essa paixão num desfile que se vestiu, quase, inteiramente de rosa. A viver esta ode de positivismo, surge também o violeta, e o vermelho, um clássico da época fria.

3. BIKER

A corrida de estilo começa agora. Todos os elementos que remontam ao espírito motard assumem um lugar no pódio na nova estação. Pele, luvas, saias com inúmeros bolsos, e o incontornável biker jacket. Sem esquecer o essencial, atitude, muita atitude.

4. PUFFER

As temperaturas baixas recuperam o casaco que abraça, protege e aquece. Seguindo a linguagem desportiva, ou num contexto mais sofisticado, o abrigo acolchoado promete cativar olhares, seja pela dimensão, ou paleta cromática, mas sobretudo pela satisfação de quem o usa.

5. TRANSPARÊNCIAS

Controverso na medida certa, o corpo é o melhor coordenado que podemos vestir. Sentir-se bem na pele que se veste, ainda que o tempo não convide a isso, é sinónimo de confiança, e de que o Inverno vai além do aconchego. A sensualidade é ilimitada.

6. CASACOS XXL

Se o verão eleva o vestido a peça estrela, a estação fria elege, sem surpresas, o casaco. Grande, assumidamente grande, com ombros largos e estruturados, como se de um casulo que tratasse. Conforto que oculta, e permite todos e quaisquer visuais. Obrigatório!

7. BOTAS ALTAS

Alinhadas com as tendências da estação, as botas sobem nas alturas. Com as saias a encurtarem, o caminho óbvio seria este: proteger as pernas. Funcionam como uma segunda pele em todas as suas versões. Descontraídas, ou extra sensuais, a medida certa passa pelo bom senso.

8. CAPUZ

A funcionalidade de um capuz é inegável. Habituados ao universo desportivo dos últimos tempos, emerge uma proteção sofisticada. Cobrir a cabeça é agora, acima de tudo, uma questão de estilo, porque passar despercebida está fora da equação.

9. PELO SINTÉTICO

As tendências ditam um futuro mais consciente, sustentável e responsável. E na moda, esse caminho é notório. Com a pele animal a cair em desuso, o propósito passa pela criação da pele sintética perfeita. A predominância de tons naturais remata a direção.

10. COLEGIAL

O reinado do streetwear cede lugar ao estilo colegial, o uniforme da estação. Numa analogia perfeita à rentrée, o guarda roupa combina básicos com uma atitude cool, sem descurar a arte de bem-vestir.

11. DOMINATRIX

Dominar é a palavra de ordem. Findos os tempos de clausura pandémica, chegou a altura de sair e arrebatar olhares. O exagero pode ser bastante revelador, mas os detalhes prometem a diferença. Harmonia, personalidade e o contexto, ou ocasião, traçam o limite.

12. TANK TOP

Os básicos levam uma injeção de estilo. A simplicidade de uma peça básica transversal aos tempos, ganha novos contornos quando sai da zona de conforto. O tank top assume o estrelato num look elegante e sofisticado. Usa-se em todas as estações, em todos os estilos e ocasiões.

13. CATSUIT

Macacões justos ao corpo procuram o protagonismo ao vestir a pele do vestido preto. Com apontamentos desportivos, de lingerie, e confecionados em materiais técnicos, enaltecem a estética da moda. A dúvida que aqui se impõe é só uma: comprometem ou não?

14. CORSET

Os corpetes voltam a servir o propósito, realçar a silhueta feminina. Sem prender a respiração ou despromover o conforto, usam-se sem descrição. As linhas que o definem existem, e assumem-se com elegância, sem apertar.

15. MINI SAIA

Seja qual for o termo que quisermos aplicar, mini, nano, micro, o relevante é ser curta. O tamanho diminui e aumenta a atitude e ousadia. Moderação pede-se. Nem todas as ocasiões, e personalidades servem a tendência que promete furor.