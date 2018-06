Virgil Abloh é o homem do momento: nomeado diretor criativo da coleção masculina da Louis Vuitton em março, continua a somar sucessos em nome próprio, através da sua marca Off-White, e em parcerias, como com a que desenvolveu com a Ikea. Trabalha ainda como DJ e agora lança um programa de rádio, Televised Radio, na Apple Music Beats 1.

A colaboração com Virgil Abloh vem no momento perfeito, numa altura em que a moda tem "abraçado a influência da cultura do hip-hop", afirma Larry Jackson, diretor de conteúdos da Apple Music, em entrevista à Vogue norte-americana. Com o programa de Virgil, temos vista para o "seu estúdio de design e para as suas referências musicais". Larry Jackson acrescenta ainda que, na sua opinião, "não há melhor designer contemporâneo e criador para se criar uma parceria". A avaliar pelas colaborações de sucesso que têm marcado a carreira de Virgil Abloh, em especial este ano, somos obrigados a concordar.