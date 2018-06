Fruit of Choice é o nome da coleção de edição limitada que promete surpreender com as suas peças irreverentes e cheias de energia. A inspiração para as criações entre a marca de refrigerantes e a marca de alpercatas argentina veio da expressão "mando fruta", tipicamente usada no país sul-americano para se referir a alguém com atitude. E assim nasceram peças como os blusões de ganga vintage pintados à mão pela artista portuguesa Wild Gipsy e os biquínis, fatos de banho e jardineiras com design da Juliana Cerdeira. Sendo uma coleção criada em parceria com a Paez, não podiam faltar as famosas alpercatas, onde os padrões desenhados em aguarela pela designer Joana Monteiro são inspirados nos quatro sabores de Sumol (maracujá, ananás, laranja e maçã) e em elementos latino-americanos, como os catos e as flores. Não vai resistir a estas peças que são a cara do verão.