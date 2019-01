Para a sua primeira campanha para a Louis Vuitton, Virgil Abloh, o diretor artístico da coleção masculina da maison, partiu das suas crenças e valores para criar um conjunto de imagens fora da caixa. Com lançamento entre janeiro e março, a campanha multimédia está dividida em três fases e explora as ideias da percepção individual e do envolvimento social através da inclusão.

Revelada a 21 de janeiro, Infância e Adolescência como o nome indica, foca-se na juventude e nas suas fases de desenvolvimento, altura em que se constrói a identidade e o guarda-roupa. Enquanto as crianças representam a pureza da infância, ainda intocável pelos estereótipos de género ou raça, o rapaz ilustra o estado da pré adolescência e adolescência, reflentindo os sonhos e desejos das suas gerações.

Com lançamento agendado para dia 1 de fevereiro, The Painter’s Studio inspira-se na obra de 1855 do artista francês Gustave Courbet. O original representa o artista enquanto trabalha num quadro, com pessoas de diferentes estratos da sociedade francesa à sua esquerda e membros da alta sociedade à sua direita. Na perspetiva contemporânea de Virgil Abloh, o designer é captado durante o fitting de um look primavera-verão 2019, rodeado por membros da sua equipa, do seu círculo social e também modelos que exibem a coleção, tentando retratar a diversidade e a inclusão.

Já no dia 22 de março, chega a terceira parte da campanha, Adolescentes na Escola, que aborda a comunicação entre adolescentes em situações de grupo, fundamentais ao desenvolvimento humano. Convidados por Virgil Abloh, 1500 jovens estudantes vestem t-shirts de forma a criar o espetro de cores de um arco-íris. As imagens foram fotografadas em escolas de Los Angeles e captam a interação cultural na adolescência, contrastado pela necessidade de individualidade e de descoberta das suas próprias identidades.

Este olhar global de Virgil Abloh espelha o espírito de integração social que a Louis Vuitton quer transmitir a todas as gerações através das suas coleções.