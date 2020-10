Um mundo sem redes sociais? HIBU inspirou-se na pré era digital

No Jardim Pavilhão Carlos Lopes, no último dia da ModaLisboa, a designer por de trás da marca Hibu, Marta Gonçalves, conhecida pelas suas coleções onde predominam peças sem género, e que cruza referências e opta pela estética minimal descontraída, trouxe-nos SUMMERHEAD, uma coleção irreverente para a primavera/verão de 2021.



Esta coleção junta o intemporal ao temporal – o passado, presente e futuro - ao mesmo tempo que se centra num tempo antes das redes sociais e da internet. A inspiração da designer está na nostalgia de uma altura em que tudo parecia único e não pareciam haver ideias e referências "recicladas" (uma consequência da digitalização das nossas vidas).



transparecem sentimentos de juventude e "verões intermináveis", como se pode ler na descrição da coleção. Esta mostra-nos a harmonia entre cores neutras, como o bege, branco e preto, e cores fortes como o verde, roxo, laranja e azul, juntamente com o domínio do padrão "checkered".



Este último dia do evento de moda teve destaques como Carolina Machado LAB, António Castro Workstation, Hibu LAB, Olga Noronha, Archie Dickens Workstation e Carlos Gil.



Veja a coleção primavera/verão 2021, SUMMERHEADS, abaixo.

Foto: ModaLisboa 1 de 16 Foto: ModaLisboa 2 de 16 Foto: ModaLisboa 3 de 16 Foto: ModaLisboa 4 de 16 Foto: ModaLisboa 5 de 16 Foto: ModaLisboa 6 de 16 Foto: ModaLisboa 7 de 16 Foto: ModaLisboa 8 de 16 Foto: ModaLisboa 9 de 16 Foto: ModaLisboa 10 de 16 Foto: ModaLisboa 11 de 16 Foto: ModaLisboa 12 de 16 Foto: ModaLisboa 13 de 16 Foto: ModaLisboa 14 de 16 15 de 16 ModaLisboa Foto: ModaLisboa 16 de 16 Hibu