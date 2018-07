Balmain e Beyoncé unem-se para lançar coleção-cápsula

Que foi enorme o buzz em torno dos concertos da Queen B no Coachella todos sabemos. Não esperávamos era que, três meses depois, fosse criada uma coleção-cápsula com peças inspiradas no look usado pela cantora na atuação. Mas comecemos pelo início.

Oliver Rousteing, diretor criativo da Balmain, foi o responsável pela criação do look, inspirado nas bandas das universidades tradicionalmente frequentadas por alunos negros dos Estados Unidos e usado por Beyoncé e pelos bailarinos. A ideia surgiu durante um ensaio. Ao ver que tanto a artista como os dançarinos adoraram os fatos, Oliver pensou: "Porque não fazer uma colaboração entre a Balmain e a Beyoncé?"

Em declarações à Vogue americana, o jovem designer defende que este casamento é um enorme passo para a moda e para a música. "Quando a música se associa à moda podem criar um mundo mais forte, uma verdadeira nação." Oliver acrescenta ainda que o principal objetivo desta colaboração são as angariações, que revertem na totalidade para a fundação United Negro College Fund, uma organização filantrópica americana que financia bolsas de estudo para estudantes negros.

A coleção Balmain x Beyoncé estará disponível a 13 de julho na loja da maison francesa em Paris e a 14 de julho no site oficial da marca e no site oficial de Beyoncé. É composta por uma T-shirt negra com o valor de $290 (aproximadamente €247), enquanto as sweatshirts rosas e amarelas estarão à venda entre os $550 e os $1,790 (cerca de €469 e €1.525, respetivamente). Ambas as peças têm o mesmo logo impresso nos modelos utilizados no Beychella (termo que designa a atuação de Queen B no referido Festival).