Há algumas estações que os ténis têm estado em destaque nas semanas de moda, substituindo muitas vezes os sapatos de salto alto. Nas coleções da próxima primavera/verão tem sido destacado um modelo em particular: aquele em que as meias e os ténis se unem numa peça só. Os "ténis-meia" foram, provavelmente, o modelo mais popular nos últimos meses de 2017 e prometem continuar a invadir as coleções deste ano.

Desde que Demna Gvasalia desfilou com uns calçados que os ténis-meia dividiram as opiniões entre os fashion lovers. Marcas como a Fendi e a Balenciaga tentaram convencer-nos a usá-los, mas chegou uma versão da Mango que está a suplantar o protagonismo de todas as outras. Este modelo já está à venda nas lojas da marca por €39,99.