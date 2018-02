Boas notícias para os fãs de Metallica: a marca norte-americana Vans acaba de lançar uma coleção especial para os apreciadores da banda de heavy metal.

A Vans x Metallica é composta por 72 peças, todas modelos originais da Vans, entre vestuário, calçado e acessórios. Os clássicos SK8-Hi aparecem agora em pele, com o logo Metallica nas áreas laterais e na sola, e a versão Slip-On tem o mesmo acabamento na sola, mas o logo da banda na parte superior dos ténis. A coleção tem ainda uma T-shirt preta e um boné com um logótipo exclusivo, que une a banda e a marca.

A coleção exclusiva vai estar à venda no dia 16 de fevereiro, a partir das 10 horas, só na loja Vans do Centro Comercial Vasco da Gama. Para os fãs que estiveram no concerto do passado dia 1 de fevereiro, na Altice Arena, as compras começam às 9 horas, mas só se levarem o bilhete ou alguma foto que prove a presença no espetáculo.