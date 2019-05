Prada regressa a Nova Iorque para apresentar a coleção Resort 2020

Ao contrário de outras marcas de luxo, que escolheram localizações espalhadas pelo globo (a Dior apresentou este ano a sua linha Resort em Marraquexe, Marrocos) a Prada decidiu ficar perto de casa. Não em Milão, mas na sua sede nova-iorquina e com Uma Thurman e Elle Fanning na primeira fila.

Um desfile que quis ser o oposto do pretensioso, como explicou Miuccia Prada ao site da Vogue norte-americana, e onde vimos casacos compridos, blazers longos e direitos, t-shirts simples ou com riscas, peças de malha grossa que contrastaram com cortes direitos, peças compridas e coloridas. Um espectáculo onde sobressaiu a cor, alternando-se entre o pastel e os tons mais sóbrios e os longos e multicoloridos cachecóis. Desfilou ainda a reinvenção da mala Bowling, um êxito da marca italiana do início dos anos 2000.



Veja em baixo um clip do desfile: