Louis Vuitton descola a coleção Cruise 2020 no aeroporto JKF

O aeroporto JFK , mais concretamente o antigo terminal da Trans World Airlines, foi o cenário escolhido pela Louis Vuitton para mostrar as suas propostas Cruise. Numa mistura de futurismo, desporto, volumes, texturas e ainda um tributo a Nova Iorque, o diretor criativo Nicolas Ghesquière escolheu a Big Apple para celebrar espírito de partida, de descobertas, de misturas culturais e enriquecedoras. "Eu tive a sorte de aterrar no centro de voos da TWA no final dos anos 90. É algo que nunca esquecerei. Este sítio foi esquecido por mais de vinte anos e agora renasceu. É como um santuário que foi trazido de volta à vida e vê-lo encantar novamente e sob um itinerário diferente, como um hotel, é um grande prazer. É sobre a redescoberta de um lugar fora do comum que continua a fazer parte da herança americana", disse em comunicado.









Alicia Vikander, Cate Blanchett e Natalia Vodianova Cate Blanchett, Alicia Vikander e Julianne Moore na primeira fila do desfile Cruise da Louis Vuitton











Na passerelle viram-se padrões sofisticados, bordados e deslumbrantes tecidos brocados, sob influência dos anos 80, que aqui reaparecem também na maquilhagem e cabelos com um toque mais rock, tudo isso entre protótipos de malas icónicas da marca, numa verdadeira ponte aérea entre Paris e Nova Iorque.