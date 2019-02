Os ténis mais (o)usados da estação

A tendência dos ténis feios, sujos ou oversized parece ter chegado à moda para ficar. Carregada de moda e nostalgia, é uma das tendências mais faladas das últimas estações e esta não é exceção.A moda dos ténios grandes e feios - como ficaram conhecidos - vai continuar a dominar, a indústria da moda deste ano com marcas comoa apostarem no chuncky shoe. Com fortes influências dos anos 90, combinam estilos mais estravagantes com outros mais vintage, sempre com uma boa dose de ironia à mistura. É a moda a fazer o que faz melhor: desafiar as regras do gosto.