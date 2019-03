Os sapatos desejo da nova estação

Por Máxima, 07:00

Traduzimos a nossa eterna paixão por sapatos num stop motion. O pequeno vídeo mostra quatro estilos deque pode apostar sem medo nesta nova estação.

Cor

Dos tons pasteis ao vibrante néon, as cores da primavera refletem-se também nos pés. O exemplo do vídeo é ó par em azul-claro da Elisabetta Franchi.

Folhos

A tendência dos folhos voltou com força na temporada passada e agora salta da roupa para os acessórios e sapatos. A peça da Max Mara é um exemplo.

Riscas

Ideal para o período ainda fresco das noites da primavera, os botins podem trazer sofisticação sem pesar o visual. Uma boa opção é o modelo às riscas da Louis Vuitton.

Preto

O clássico sapato de salto alto preto nunca sai de moda, mesmo durante as estações mais quentes. Mas facto é que para a primavera pode ter um twist mais despojado, como vê-se no modelo da Prada, que tem uma tira com botão redondo e saltos modelados.