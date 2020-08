Claudia Schiffer, 50 anos de um ícone

Claudia Schiffer





Claudia Schiffer é uma das referências incontornáveis da moda da década de 1990. Ao lado de nomes como Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington ou Elle MacPherson fez parte da geração de supermodelos que mudou a moda. A alemã foi a primeira supermodelo loira da Chanel e musa de Karl Lagerfeld e também uma das primeiras modelos a assinar um contrato milionário com a L'Oréal. Posou para a revista Playboy e manteve uma reputação de alto profissionalismo e extrema pontualidade. Foram vários os fotógrafos que captaram a sua beleza: de Richard Avedon a Patrick Demarchelier passando por Ellen von Unwerth, Steven Klein, Peter Lindbergh, Steven Meisel ou Mario Testino.



Casou-se com o produtor de cinema Matthew Vaughn a 25 de maio de 2002 e teve três filhos: Caspar Matthew, de 17 anos, Clementine Poppy, de 15, e Cosima Violet, com 10. Relembre o percurso da supermodelo na fotogaleria.