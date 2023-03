Exclusiva e sofisticada: a nova coleção da Mango tem as peças must-have da estação

Alerta tendências: Capsule é uma ode aos dias soalheiros e aos pores do sol extasiantes que se avizinham. São peças de edição limitada para um guarda-roupa de festa verdadeiramente intemporal, porque casamentos, jantares e festas cocktail marcam a estação quente e pedem peças únicas e marcantes.

Seja qual for a ocasião, prepare-se para a temporada com os vestidos, macacões, fatos de duas peças e calças fluidas que vão elevar qualquer look e torná-lo simplesmente memorável.

Seda, tafetá, plumas, franjas, lantejoulas e viscose de alta gama estão entre os tecidos e materiais luxuosos que dão vida às peças da nova coleção da Mango, proporcionando acabamentos fantásticos, suavidade, beleza, conforto e qualidade suprema.

Rianne Rompaey, uma das modelos mais aclamadas do momento, fotografada por Drew Vickers, é a estrela da campanha de lançamento da Capsule. Só nos resta festejar!

Sinal vermelho!

A Mango está totalmente apaixonada pela moda elegante, minimalista e excecionalmente sofisticada.

Entre as peças-chave da Capsule, para desfilar na party season, destacam-se os vestidos com franjas e o fato em renda guipir, ambos em tons sedutores de vermelho. Afinal, quanto mais quente, melhor…

Rosa? Só se for "chocante"!

O rosa-fúcsia ou rosa-choque, a cor tendência do momento, marca também presença e é uma excelente alternativa para todas as fashion lovers que querem usar uma cor intensa, mas pretendem fugir do vermelho.

Vibrante e luminoso, este rosa-vivo chama a atenção em vestidos de festa de vários feitios e cortes.

Puro romantismo

Se é fã dos pastéis, desde o rosa-bebé, ao verde-água e ao lilás, vai encontrar na Capsule uma variedade irresistível de peças românticas e delicadas, ideais para impressionar numa festa de aniversário, batizado ou casamento ao ar livre.

Sensualmente subtis, garantimos que não passará despercebida com estes modelos.





Porque um black dress nunca falha

E para as mulheres que vivem para as peças de tons mais escuros, o preto – que nunca pode faltar no armário – é outra das cores que protagonizam a coleção, além dos vibrantes, enigmáticos e on trend azul-elétrico, roxo e dourado.

Surpreenda-se com vestidos e modelos clássicos naturalmente effortless chic, que valorizam a silhueta e complementam o seu estilo único.

Branco para noivas e não só…

Nada revela mais dias quentes do que uma pele bronzeada e peças de tons claros. Tendo isso em mente, a Capsule apresenta ainda várias peças brancas, que podem ser usadas em qualquer tipo de evento por todas as mulheres… incluindo as que vão subir ao altar nos próximos meses.

Esta linha faz assim um galanteio e piscar de olho às noivas que procuram modelos simples, acessíveis e elegantes para usar no grande dia, com peças deslumbrantes, originais e etéreas em total white.

A febre dos acessórios

Todas as fashionistas sabem que os acessórios fazem o look! Por essa razão, a Mango propõe conjugar as peças da coleção Capsule com um toque mais festivo com carteiras estruturadas com pedras, franjas ou flores maxi, além de sandálias de tira fina em cores neutras – como o preto, o bege e o prateado – criadas para complementarem o look para todo o tipo de eventos.

O requinte está nos detalhes

A Capsule é um projeto especial liderado por Justicia Ruano, a talentosa diretora criativa da Mango Mulher. "A Mango é uma marca que se destaca pelas ocasiões e com a Capsule vamos mais além com um produto exclusivo e requintado", partilha Justicia.

O novo lançamento prima por peças fabricadas em ateliers de proximidade com qualidade premium de circuito curto e com um requintado tratamento de confeção. Para garantir a qualidade das matérias-primas e dos acabamentos, a Mango selecionou novos ateliers e fornecedores de tecidos de Marrocos e Portugal.

O desenho 3D no processo de design contribui para dar um toque ultracontemporâneo à coleção, facilitando o processo de visualização de cores e de volumes, entre outros pormenores da confeção do vestuário.

A Capsule já está disponível online e em lojas selecionadas. Esta coleção será distribuída bimensalmente entre março e setembro. Aceite o convite da Mango e entre em modo de festa – com o outfit certo, claro. Não perca!