As tendências que dão as boas vindas à primavera

ESTILOS

Praia

Califórnia ou Riviera? A praia está no cerne da questão. Seja qual for a fonte de inspiração ou matéria escolhida, neopreno e tecidos vaporosos alinham-se com elegância e descontração nesta estação.

Arte

Abstratos, realistas ou florais, todos os motivos servem para pintar looks com mestria e sofisticação. É tempo de vestir arte contemporânea. À intensidade cromática é atribuído o crédito de energia positiva.

Boémio

A arte de dominar o lenço em peça ou a alusão do mesmo através dos seus padrões prometem agitar a época estival com boas vibrações que remetem para um universo mais boémio.

Militar

Prestar continência não é obrigatório, usar o contexto militar como referência na nova estação é. Numa abordagem mais feminina e cosmopolita, as estruturadas e sóbrias silhuetas não perdem a postura mas ganham em atitude.

PEÇAS

Calções

Práticas desportivas à parte, os calções de ciclista regressam e colocam-se na linha da frente. Feito um upgrade estético e tecnológico, bom senso e alguma ousadia revelam-se essenciais para servir a ocasião com elegância.

Fatos

Vitaminados em cor e hiperfemininos em cortes, os fatos ditos masculinos servem na perfeição e com elegância máxima, dia e noite, revelando uma atitude irrepreensível.

Jumpsuit

Com inúmeros adeptos, os jumpsuits apresentam-se em todas as cores e materiais, mas é na sua versão mais urbana, descontraída e em tons neutros que revelam todo o seu sentido prático, utilitário e também aventureiro.

Vestidos

Envoltos em cascatas de tule, organza e bordados, os vestidos batem todos os recordes de sumptuosidade. Saídos dos contos de fadas, curtos ou compridos, mostram que sonhar é uma realidade bem presente.

CORES

Néon

A aparição dos tons néon na estação passada deixava antever que a primavera seria eletrizante. Em look total ou com pequenos apontamentos, são indicadores e reveladores de personalidades fortes.

Amarelo

O sol quando nasce é para todos. Mais do que um incentivo, é uma certeza absoluta nesta estação. Intenso e vibrante, o amarelo serve todos os estilos, atingindo o ponto alto de sofisticação quando usado em versão total.

Metal

Diferentes caminhos convergem num ponto em comum, a cor. De inspiração medieval ou futurista, o apelo ao feminismo pinta as armaduras das guerreiras urbanas em tons metalizados, dando vitória à elegância.

Bege

Na estação em que se espera que a cor vibrante seja estrela maior, os beges têm uma palavra a dizer. A luz própria que emana em look total deita por terra a ideia de que são procurados unicamente para neutralizar visuais.

MATERIAIS

Renda

Surpreendente e arrebatadora, a renda supera todas expectativas ao surgir em silhuetas que remetem para o universo masculino. O romance não está esquecido: só ganha uma nova e subtil sensualidade.

Ganga

Há muito que não precisamos de argumentos sobre o caráter indispensável do denim, seja qual for a estação. Agora que ele surge recuperado em patchworks e lavagens claras, bem como em looks totais, não só mostra que está vivo como se recomenda.

Plumas

O movimento ganha uma nova expressão, com as plumas a surpreender em todas as peças. Aplicadas como pormenor ou com exuberância, a sua leveza acrescenta sofisticação até mesmo ao mais descontraído dos visuais.

Pele

Se existe material com presença obrigatória em todas as estações é a pele. Adequada à personalidade e à ocasião certa, causa um impacto indiscutível quando usada em look total e em preto.

TÉCNICAS

Art&Craft

Do croché imortalizado por Jane Birkin à inusitada rede de pesca proveniente do reino das sereias, a nostalgia e os trabalhos manuais dão as mãos e elevam a tendência que recupera tradições.

Plissados

Como se de um origami se tratasse, os plissados surgem elegantes como só eles sabem ser e, aplicados de forma astuta, criam estéticas que impressionam a cada movimento, tornando-o único e especial.

Laços e flores

O engenho e arte de dominar matérias permite transformar as formas mais simples em verdadeiras obras de arte. Laços e flores ganham vida e saltam, literalmente, à vista.

Tie dye

Um regresso aguardado para alguns, uma surpresa para outros tantos. O efeito manchado em dégradé é sem dúvida a lufada de ar fresco e de boas vibrações desta primavera. Em tecidos nobres, promete conquistar adeptos.

ACESSÓRIOS

Bijutaria

Como se tem vindo a afirmar nas últimas estações, a bijutaria quer-se impactante e em versão XXL. Caso a ocasião o permita, e fizer jus ao gosto pessoal, usados juntos criam estéticas singulares e apetecíveis.

Chapéus

Conquistado o estatuto de acessório-estrela da estação, o chapéu apresenta-se ainda mais especial, com detalhes que marcam a diferença. Em palha, continuam a destacar-se, mas obrigatório mesmo é proteger a cabeça com estilo.

Sapatos

É tempo de subir às alturas com o regresso das plataformas, mas também de ter os pés bem assentes na terra, com sandálias rasas pormenorizadas. Ou de dar uma nova perspetiva aos stilettos, com saltos originais. Tudo é permitido. Afinal de contas, é de sapatos que falamos.

Carteiras

Minis ou maxis, as carteiras brilham essencialmente pelas formas inusitadas que apresentam. A estrutura dita a tendência, ao mesmo tempo que define um novo código de estilo e anuncia novos objetos de desejo.