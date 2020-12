Morreu o criador francês Pierre Cardin

O designer Pierre Cardin faleceu esta terça-feira, 29 de dezembro, aos 98 anos de idade, no hospital americano de Neuilly, na região de Paris.





A notícia está a ser avançada pela agência de notícias francesa AFP, com base na informação cedida pela família.





Pierre nasceu com o nome Pietro, na cidade de Veneza, em Itália, mas mudou-se para França, Saint-Etienne, com apenas dois anos de idade, país no qual se naturalizou. Tornou-se um homem de negócios mundialmente conhecido, lançando, no pós-Segunda Guerra Mundial, o conceito de 'prêt-a-porter' de vestuário, mais transversal e acessível.



A carreira começou em Paris, a trabalhar para as marcas Paquin e Shiaparelli, e foi nesta cidade que também desenhou os figurinos para o filme "A Bela e o Monstro", em 1945. Um ano depois, foi contratado por Christian Dior como alfaiate, mas, em 1950, retornou aos figurinos: inaugurou a sua própria marca e começou a trabalhar sobretudo para os teatros.



Em 1954, os seus vestidos "bolha" ganharam fama mundial e abriu a sua primeira boutique em Paris. Dez anos depois estreou-se nas famosas galerias comerciais Printemps, na mesma cidade. Daí em diante, foi crescer: lançou a sua marca de perfume e foi o primeiro designer a figurar na capa da revista Time, quando tinha já 52 anos.