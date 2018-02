É a novidade da primavera/verão 2018 da marca: a Primark uniu-se a um dos símbolos do chat do Facebook, a gata Pusheen, para uma coleção-cápsula dedicada ao sticker. Os fãs deste desenho vão encontrar artigos exclusivos em roupas, acessórios e decoração. Com cauda de sereia, unicórnios, pizza e balões, a gata chega à estampagem das T-shirts, pijamas, casacos de ganga, pantufas, meias, roupa de cama, mantas, almofadas, fatos de banho, nécessaires, garrafas, pins, porta-chaves e tote bags.

Criada pelos artistas Clare Belton e Andrew Duff em 2010, a Pusheen não é apenas um sticker da rede social de Mark Zukerberg ? foi originalmente apresentada como parte de um cartoon online chamado Everyday Cute, inspirado em animais que ambos os criadores tiveram na infância. Com o sucesso, a dupla criou uma página no Tumblr dedicada especialmente à Pusheen, que também tem agora a sua página oficial no Twitter, Facebook e Instagram.