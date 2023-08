As noivas famosas que preferiram sapatos rasos

E se pensarmos bem, os sapatos rasos são perfeitos para passar um dia inteiro a cumprimentar convidados, a tirar fotografias e, no final do dia, a dançar.

Jerry Hall e Rupert Murdoch casaram em 2016, em Londres. Foto: Getty Images

A modelo Jerry Hall casou mais tardiamente com o magnata Rupert Murdoch, e optou por um vestido azul de seda da autoria de

, e por um par de sapatos rasos da marca francesa

Yoko Ono e John Lennon casaram em 1969. Este foi o segundo casamento de Lennon e o terceiro de Yoko. Foto: Getty Images

Nos anos 70, Yoko Ono casou com o músico John Lennon numa cerimónia em Gibraltar. O vestido branco curto, bem como as meias pelo joelho, já quebravam protocolos, mas a isso juntaram-se os ténis brancos, que ajudaram a tornar esta imagem de noiva icónica.

Elizabeth Taylor e Richard Burton casaram em 1964, em Montreal, no Canadá. Foto: Getty Images

Para qualquer noiva, o calçado que quer usar no dia do casamento é tão ou mais importante que o próprio vestido. E, por norma, a escolha recai sempre em saltos altos. É quase uma regra que se estabeleceu: casar de branco e de saltos. Em 2023, em boa verdade, as noivas fazem como bem entendem, sem olhar a tradições. Mais ou menos tudo é válido hoje em dia. Deve ter sido assim que pensou a atriz Margaret Qualley (filha de Andy MacDowell), que acaba de entrar na lista de mulheres célebres que se casaram com sapatos rasos. Qualley casou este fim-de-semana (Nova Jersey) com o cantor e produtor musical Jack Antonoff, numa cerimónia recheada de convidados de luxo, desde a mãe, às cantoras Lana del Rey. A aposta de Qualley passou por um daqueles vestidos que poderíamos ter visto em Hollywood nos anos 40, de cetim e com decote halter. Mas o que mais chamou à atenção no look foram os sapatos rasos. Ela não foi, no entanto, a única noiva a ver-se livre dos saltos altos. Outras noivas bem conhecidas já optaram também por esta modalidade de calçado:

Outro ícone da Moda e, principalmente, do mundo do Cinema, Elizabeth Taylor também faz parte desta lista. Quando a atriz se casou, pela primeira vez, com Richard Burton em 1964, optou por um vestido baby doll amarelo de chiffon, desenhado por Irene Sharaff, e usou uns elegantes sapatos rasos.

Audrey Hepburn ao lado de Andrea Dotti, no dia em que casaram em 1969. Foto: Getty Images

Também a atriz Audrey Hepburn, que tanto gostava de usar sapatos rasos no seu dia a dia, também optou por eles no dia do seu casamento com o psiquiatra italiano Andrea Dotti, em 1969.