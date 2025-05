Zippy x Graça Paz: a arte de ser criança

A Zippy acaba de lançar esta segunda-feira, 12 de maio, uma coleção cápsula para toda a família que celebra a importância da arte no desenvolvimento infantil. Para dar cor a esta coleção, a marca colaborou com Graça Paz, artista portuguesa que traz o seu universo visual para o centro da criatividade. As roupas caracterizam-se, assim, pelas diferentes tonalidades, formas orgânicas e pinceladas livres.

Com a chegada do verão, a linha Zippy x Graça Paz é uma edição limitada com diversas peças de swimwear e roupa leve para o calor, com dois padrões criados pela artista portuguesa. Um primeiro, com riscas azuis, brancas e laranja-néon; e um segundo, com flores nas mesmas tonalidades. O que podemos encontrar são peças que contam histórias, cores que provocam emoções e detalhes que não passam despercebidos a ninguém.

Coleção da Zippy com a artista Graça Paz Foto: Joana Linda

Esta coleção fez Graça voltar ao passado e relembrar momentos que viveu quando era pequena e pintava no chão da quinta do tio. O azul é a cor característica das peças, pois, para a artista, essa tonalidade significa profundidade e representa a palavra Mãe. "Eu acho que é importante que, quando vestimos os nossos filhos, tenhamos consciência dos benefícios que as cores podem trazer para o dia a dia deles", afirma a artista portuguesa.

Coleção da Zippy com a artista Graça Paz Foto: Dulce Daniel

Assim, a Zippy marca o arranque da Jornada Criativa, uma iniciativa que, durante quatro semanas, de 9 de maio a 8 de junho, irá propôr atividades com artistas e entidades pedagógicas e culturais. O objetivo é aproximar as famílias do mundo artístico, mostrando como este pode fazer parte da vida quotidiana e o quão importante é para o desenvolvimento das nossas crianças, além de dar ênfase ao talento português nas artes. A programação semanal contém DYI: Atividades criativas para pôr mãos à obra, às segundas-feiras, momentos culturais para viver em família, às quartas-feiras, e Giveaways Artísticos cheios de surpresas que celebram a arte, às sextas-feiras.

Arranque da Jornada Criativa, no passado dia 9 Foto: Joana Linda

A Jornada Criativa teve início com um evento na passada sexta-feira, onde se podia conhecer a nova coleção, brincar nas instalações interativas de Mafalda Matos, beber um smoothie e aproveitar um catering sensorial do chef Diogo Noronha. Além das diversas atividades, como o workstation de Graça Paz e da Magali para pintar, o espaço de Pilar do Rio onde se podia fazer pulseiras e colares de missangas, houve ainda um atelier musical e o concerto de Mallu Magalhães.

Evento Zippy, no passado dia 9 Foto: Joana Linda

Graça Paz é formada em Design de Moda e conta com um percurso que atravessa diferentes áreas da arte, como a pintura, têxteis e instalação, podendo dizer-se que o seu trabalho vive entre a intuição e a geometria. Conhecida principalmente pela sua linguagem sensorial e poética, onde o abstrato se torna escrita emocional, as suas composições procuram pela beleza do imperfeito.

"No trabalho de Graça Paz, a cor é utilizada como um instrumento de expressão, uma linguagem sensível. Para o logótipo da coleção, foi realizado um estudo de cores, no qual o azul foi cuidadosamente escolhido por estar associado à serenidade e ligação emocional, atributos relacionados com o conceito de refúgio seguro", revela Filipa Bello, Head of Brands & Creative da Zippy. "A autenticidade, a liberdade, a profundidade são valores do seu trabalho que se alinham com o propósito maior da Zippy", completa.

Coleção da Zippy com a artista Graça Paz Foto: Dulce Daniel

A coleção Zippy x Graça Paz está disponível para adultos e crianças, dos 18 meses aos 13/14 anos, no site oficial da marca e nas lojas físicas a partir do próximo dia 19 de maio, segunda-feira.