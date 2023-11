Bailado de Natal no TNSC com “La Sylphide”

Este Natal, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) leva La Sylphide aos palcos do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), entre os dias 6 e 17 de dezembro, e do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, nos dias 29 e 30. Quem preferir o São Carlos, contará com o bónus de ter música ao vivo, tocada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Vasco Pearce de Azevedo. Já no caso do teatro Joaquim Benite, a música será gravada. No dia 5 de Dezembro, às 20 horas, a CNB promove um Ensaio Geral Solidário, no TNSC – mediante um donativo mínimo de 12 euros, o público poderá assistir ao ensaio geral, numa iniciativa que reverterá para as associações de solidariedade social Leigos para o Desenvolvimento, Nexus 3.0 e Associação Novamente. No dia 9, às 17 horas, também no TNSC, haverá uma conversa pré-espectáculo, moderada pela jornalista Cristina Peres, sobre a história, curiosidade e processos de trabalho na produção de um bailado.

"La Sylphide" estreou e 28 de novembro de 1836, no Teatro Real da Dinamarca Foto: DR

La Sylphide, o primeiro bailado romântico de que há memória, é uma espécie de Pequena Sereia que, contrariamente à ideia passada pela Disney, é uma história trágica, ou seja, acaba mal para toda a gente. La Sylphide conta a história de James, um escocês, que no dia do seu casamento com Effie é acordado por uma Sylphide – um ser alado por quem se sente imediatamente atraído. Não conseguindo deixar de pensar nela, corre para a floresta para encontrar uma forma de a tornar humana, para que possam viver felizes para sempre. O resultado, evitando spoilers, é menos satisfatório do que o jovem James poderia imaginar.

A insustentável leveza da bailarina... Foto: DR

A CNB sai de 2023 com este bailado e entra em 2024 percorrendo escolas de dança do país com masterclasses gratuitas, orientadas pelas bailarinas Carla Pereira e Susana Matos – uma iniciativa ao abrigo do Programa de Aproximação à Dança, que pretende contribuir para a formação de futuros bailarinos. As inscrições para as masterclasses terminaram em outubro, mas, se tiver crianças, ainda vai a tempo de participar nos ateliers de dança para crianças e famílias, que decorrem em Lisboa, até dia 3 de dezembro. Com Asas nos Pés procura contar a história e explorar os movimentos de La Sylphide de uma forma descontraída e divertida. A entrada é livre, sujeita a inscrição no site da CNB e não é necessária formação em dança.

E do bailarino Foto: DR

La Sylphide estreou a 12 de março de 1832, na Academia Real de Música, em Paris, com coreografia de Filippo Taglioni e música de Jean Schneitzhoeffer. Em 1836, August Bournonville criou a sua versão coreográfica com uma nova partitura de Herman Löwenskjold, para o Ballet Real da Dinamarca. Esta versão, que continua a ser uma das versões mais dançadas por todo o mundo, chegou a Portugal a 10 de julho de 1980, no TNSC, onde agora regressa.