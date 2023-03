Willem Dafoe pediu a Emma Stone para esbofeteá-lo 20 vezes em filmagens. Agora conta porquê

forem tão bizarras, brilhantes e misteriosas como os seus filmes - veja-se A Lagosta (2015), O Sacrifício de um Cerdo Sagrado (2017) ou A Favorita (2018), então faz tudo sentido. Uma prova de que o realizador leva muito a sério as performances dos atores dos seus filmes é agora a nova revelação de um episódio passado entre Willem Dafoe e Emma Stone.And, que acaba de ser filmado em Nova Orleans e vai para pós-produção, junta o ator de 67 anos a. Sobre as filmagens, Dafoe revela agora que obrigou Stone a dar-lhe 20 bofetadas: insistiu que a atriz batesse nele de verdade, por uma questão de autenticidade, para manter-se fiel à realidade.De acordo com o The New York Times, durante as filmagens Emma ouviu repetidamente um assistente de direção dizer que o ator americano era muito "motivado no set". Dafoe é realmente conhecido pela sua capacidade de interpretação fascinante: entre os últimos filmes está O Farol, de Robert Eggers e ao lado de Robert Pattinson, filme sombrio que retrata a solidão, o desespero e o delírio, passado num farol. Numa das cenas, o ator fica sem piscar os olhos durante mais de três minutos, ao mesmo tempo que entra num monólogo em inglês coloquial. É um ator de método.