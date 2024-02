Travis Kelce diz o que pensa sobre a namorada, Taylor Swift

Há muito que se fala dos amores de Taylor Swift, mundialmente conhecida por escrever canções amorosas, afinal, já conquistou 13 Grammys. Mas a conversa agora é outra. Quando nos referimos à cantora norte-americana, é quase impossível não mencionarmos Travis Kelce, o atual namorado, jogador da NFL (National Football League) e campeão de dois Super Bowls (final do campeonato de futebol americano). A internet está obcecada com esta história de amor (e nós também).

No passado domingo, em Los Angeles, Swift fez história nos Grammys ao tornar-se na única artista a ganhar quatro vezes o prémio de Álbum do Ano, mas o que é que isto tem a ver com a história? Bem, este domingo, dia 11 de fevereiro, é o Super Bowl em Las Vegas e, como devem calcular, a equipa de Kelce estará lá. Numa das entrevistas pré-jogo, com Dana Jacobson da CBS, foi feita uma pergunta sobre Taylor Swift – algo que tem acontecido muito durante a relação – e Kelce não escondeu o amor e orgulho que tem pelo facto de a artista ter ganho o prémio e ter feito história. Acrescentou ainda,"Aterrámos em Las Vegas mesmo a tempo de ligar o meu telemóvel e vê-la a ganhar o seu 13º prémio, anunciando o lançamento do seu novo álbum. Ela está a reescrever os livros de história. Eu disse-lhe que teria de cumprir a minha parte do acordo e voltar para casa com algum material também."

Por que é que as pessoas estão obcecadas com este namorado? As coisas não foram assim com Joe Alwyn, último ex de Swift; a relação era extremamente secreta. Por isso, as Swifties (termo referente às fãs da artista) adoram o facto de ambos (Kelce e Swift) não esconderem o amor que têm. São conhecidos por assistirem aos espetáculos e jogos um do outro, demonstrarem apoio e não esconderem o PDA dos paparazzi. Será este o "forever" de Swift?