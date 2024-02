Jacob Elordi acusado de agredir apresentador de rádio

Jacob Elordi encontrava-se num bar em Sydney, Austrália, quando Joshua Fox, apresentador da estação local KIIS FM, decidiu falar com o ator. Fox, que admitiu ter seguido Elordi assim que soube da sua presença na cidade, relatou no programa The Kyle & Jackie O Show que o ator ficou visivelmente incomodado quando foi abordado, diante de câmaras, e lhe foi pedido para encher um recipiente vazio com água do banho. Uma alusão ao filme Saltburn, no qual Elordi participa.

No mesmo programa, Joshua Fox contou que concordou em interromper a brincadeira "porque não foi bem recebida". No entanto, afirma que Elordi insistiu para que a gravação fosse apagada. Segundo o mesmo, o ator ficou "furioso", "empurrou-o" contra a parede e colocou "as mãos" na sua "garganta".

Até o momento, não houve comentários por parte do ator.